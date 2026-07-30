Στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντής Τζολάκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ

Ο Κωνσταντής Τζολάκης μπορεί να λογίζεται παίκτης της Χαλ, αφού πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην αγγλική ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης της Χαλ, Ατζούν Ιλιτζαλί, παραχώρησε το αεροπλάνο του στον Κωνσταντή Τζολάκη για να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και ο Έλληνας τερματοφύλακας το απόγευμα της Πέμπτης (30/07/26) έφτασε στη γειτονική χώρα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

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Ο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα μεταβεί στην Αγγλία στη συνέχεια για να τεθεί στη διάθεση του νέου του προπονητή, Σεργκέι Γιακίροβιτς.

ÖZEL | Hull City’nin yeni transferi Konstantinos Tzolakis, İstanbul’da. pic.twitter.com/DxbTSt5jOB — Kerem Kolukısa (@keremkolukisa) July 30, 2026

Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 15.000.000 και θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης.