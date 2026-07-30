Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Τίμησαν τη μνήμη της Άννας Μαρίας Πανταζώνη στην Τούμπα

Συγκινητική εικόνα στην Τούμπα πριν τον αγώνα με την Ντινάμο Κιέβου
Τούμπα
Στεφάνια μπροστά από τη θύρα 4 στην Τούμπα / EUROKINISSI
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Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στην Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ντινάμο Κιέβου για 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και οι οπαδοί του δεν ξέχασαν την αδικοχαμένη Άννα Μαρία Παντaζώνη.

Η 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ βύθισε στο πένθος την ομάδα, χάνοντας τη ζωή της σε ένα τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στην Τούμπα υπήρξε πανό που έγραφε “Άννα Μαρία αναπαύσου εν ειρήνη”.

Μπροστά από τη θύρα 4 στο γήπεδο του ΠΑΟΚ μάλιστα, υπήρξαν και στεφάνια στη μνήμη της 15χρονης αθλήτριας, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να τιμάει τη μνήμη της.

EUROPA LEAGUE 2026-2027
EUROPA LEAGUE 2026-2027
EUROPA LEAGUE 2026-2027

Στεφάνι έστειλε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης.

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Αθλητικά
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