Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ και έγραψε ιστορία

Ένα ακόμη ορόσημο για τον Λιονέλ Μέσι, που έφθασε τα 70 γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ
Ο Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ / Reuters / Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε με ανατροπή 4-2 την Ορλάντο Σίτι στο MLS, με τον Λιονέλ Μέσι να πετυχαίνει το τέταρτο γκολ της ομάδας του με μία φοβερή εκτέλεση φάουλ, με την οποία έγραψε και προσωπική ιστορία.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να καταγράφει ρεκόρ με την Ίντερ Μαϊάμι στις ΗΠΑ και η απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παιχνίδι με την Ορλάντο Σίτι, τον ανέβασε στην 4η θέση της σχετικής λίστας όλων των εποχών.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφθασε τα 70 γκολ με εκτελέσεις φάουλ και άφησε πίσω του τον Μάρκος Ασουνσάο με 69 γκολ, έχοντας πλέον μπροστά του τους Μαρσελίνιο με 78 γκολ, Ρομπέρτο Ντιναμίτε με 75 γκολ και τον Ζουνίνιο Περναμπουκάνο με 72 γκολ.

Στη 10άδα βρίσκεται και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 63 γκολ από απευθείας εκτελέσεις φάουλ.

