Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε στους -17 βαθμούς Κελσίου και έδωσε τη νίκη στην Ίντερ Μαϊάμι

Με γκολ του Λιονέλ Μέσι, η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 1-0 της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, στο πρώτο παιχνίδι για τον πρώτο γύρο του Concacaf Champions Cup.

Ο Λιονέλ Μέσι βοήθησε την Ιντερ Μαϊάμι να πάρει τη νίκη και… έκλεισε στόματα, αφού τα δημοσιεύματα των τελευταίων 24ώρων ανέφεραν ότι δεν ήθελε να αγωνιστεί, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο Λιονέλ Μέσι έπαιξε για 90 λεπτά, αλλά πέτυχε και το νικητήριο γκολ της ομάδας του στο 56′, σκοράροντας στο παγωμένο Κάνσας των -17 βαθμών Κελσίου,

New season, same Messi



