Ο Λόταρ Ματέους τραυματίστηκε όσο έκανε σκι και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί ώμο

Ο παλαίμαχος Γερμανός ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη διπλού συνδέσμου στο δεξί ώμο του
Ο Λόταρ Ματέους είχε μία άτυχη στιγμή όσο έκανε σκι στο Όμπερλεχ αμ Άρλμπεργκ στην Αυστρία και χρειάστηκε να κάνει επέμβαση στο δεξί ώμο του

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών του ο Ματέους υπέστη ρήξη διπλού συνδέσμου στον ώμο όσο έκανε σκι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σήμερα (22/01) το πρωί.

«Ήταν το τελευταίο άλμα μου την τελευταία ημέρα των διακοπών μου. Η πλαγιά ήταν παγωμένη και ανώμαλη. Ανυπομονούσα ήδη για το μεσημεριανό γεύμα στο ορεινό καταφύγιο – τότε ξαφνικά έπεσα με τη δεξιά μου πλευρά», δήλωσε ο ίδιος στη «Bild».

 
 
 
 
 
Ο πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990 ήταν προγραμματισμένο να σχολιάσει το παιχνίδι του Europa League ανάμεσα στη Ρόμα και τη Στουτγκάρδη (22/01/26, 22:00).

