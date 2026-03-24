Ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα νέος προπονητής της Σεβίλλης

Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της ομάδας
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/Rodrigo Jimenez

Ένα 24ωρο πέρασε από την απόλυση του Ματίας Αλμέιδα και η Σεβίλλη ανακοίνωσε το νέο της προπονητή. Ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα ο τεχνικός που θα προσπαθήσει να οδηγήσει τον σύλλογο της Ανδαλουσίας στην παραμονή του στη La Liga.

Η Σεβίλλη γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα το βράδυ της Τρίτης (24.03.2026), με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 53χρονος Μαδριλένος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους μετά από 15 μήνες! Τελευταία δουλειά του Πλάθα ήταν τη διετία 2022/24, όταν και εκτελούσε χρέη πρώτου προπονητή στην Ντεπορτίβο Αλαβές.

Αθλητικά
