Ο Λούκα Ντόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με αδιανόητο triple double

Τη δεύτερη σερί νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα του NBA πανηγύρισαν οι Λέικερς, οι οποίοι επικράτησαν εκτός έδρας των Ράπτορς με 143-135, με τον Λούκα Ντόντσιτς να πραγματοποιεί μυθική εμφάνιση.
Με ρεκόρ 19-7, οι Λέικερς φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της Δύσης που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Όλα τα φώτα έπεσαν και πάλι, πάντως, στον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πραγματοποιεί σεζόν για MVP.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έκανε ένα μυθικό triple double με 44 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ.
Το triple double άγγιξε και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε 28 πόντους, 7 ασίστ και 10 ριμπάουντ.
Tα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
Χόρνετς – Χοκς 133-126
Πέισερς – Νικς 113-114
Νετς – Χιτ 95-106
Μπακς – Ράπτορς 105-111
Πέλικανς – Ρόκετς 133-128
Θάντερ – Κλίπερς 122-101
Σπερς – Ουίζαρντς 119-94
Μάβερικς – Πίστονς 116-114
Νάγκετς – Μάτζικ 126-115
Σανς – Γουόριορς 99-98
Τζαζ – Λέικερς 135-143
Μπλέιζερς – Κινγκς 134-133