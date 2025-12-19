Ο Λούκα Ντόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με αδιανόητο triple double

Τη δεύτερη σερί νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα του NBA πανηγύρισαν οι Λέικερς, οι οποίοι επικράτησαν εκτός έδρας των Ράπτορς με 143-135, με τον Λούκα Ντόντσιτς να πραγματοποιεί μυθική εμφάνιση.

Με ρεκόρ 19-7, οι Λέικερς φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της Δύσης που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Όλα τα φώτα έπεσαν και πάλι, πάντως, στον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πραγματοποιεί σεζόν για MVP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έκανε ένα μυθικό triple double με 44 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Το triple double άγγιξε και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε 28 πόντους, 7 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Tα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Χόρνετς – Χοκς 133-126

Πέισερς – Νικς 113-114

Νετς – Χιτ 95-106

Μπακς – Ράπτορς 105-111

Πέλικανς – Ρόκετς 133-128

Θάντερ – Κλίπερς 122-101

Σπερς – Ουίζαρντς 119-94

Μάβερικς – Πίστονς 116-114

Νάγκετς – Μάτζικ 126-115

Σανς – Γουόριορς 99-98

Τζαζ – Λέικερς 135-143

Μπλέιζερς – Κινγκς 134-133