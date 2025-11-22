Αθλητικά

Ο Λούκα Βιλντόζα με τη Μίλιτσα Τάσιτς θα γίνουν γονείς

Η Τάσιτς έκανε ανάρτηση με τη φουσκωμένη κοιλιά της στο instagram
Βιλντόζσ
Ο Βιλντόζα φιλάει την κοιλιά της συζύγου του/ φωτογραφία από instagram milicatasic

Ο Λούκα Βιλντόζα με τη σύζυγό του Μίλιτσα Τάσιτς θα γίνουν γονείς, καθώς θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί με τη Σέρβα βολεϊμπολίστρια να το ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της μέσω instagram.

Στη φωτογραφία που έχει ανεβάσει η Μίλιτσα Τάσιτς φαίνεται ο Λούκα Βιλντόσα να φιλάει την κοιλιά της. «Η μαμά και ο μπαμπάς ανυπομονούν να σε γνωρίσουν μικρούλη» έγραψε η αθλήτρια στην ανάρτησή της.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν στο Βελιγράδι, όταν ο Βιλντόζα αγωνιζόταν για τον Ερυθρό Αστέρα. Μετά μετακόμισαν για δύο χρόνια στην Αθήνα, όσο ο Αργεντινός αγωνιζόταν σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milica Vildoza (@milicatasic12)

Το ζευγάρι πρόσφατα είχε ακούσει πολλά, δικαιολογημένα, καθώς οι δύο τους είχαν επιτεθεί σε πλήρωμα ασθενοφόρου στην Μπολόνια.

