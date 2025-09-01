Αθλητικά

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ

Στην Basket League επιστρέφει ο 31χρονος Λιθουανός
Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκας Λεκαβίτσιους που έρχεται να δώσει λύσεις στη θέση του point guard. Τα τελευταία έξι χρόνια ο 31χρονος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ τη σεζόν 2017–19 βρέθηκε στην Ελλάδα για τα χρώματα του Παναθηναϊκού.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για 14 ματς στη Euroleague με τη Ζάλγκιρις, μετρώντας 2.1 πόντους κατά μέσο όρο. Ο Λούκας Λεκαβίτσιους έχει τεθεί στη διάθεση του Σάκοτα, καθώς προπονείται ήδη με την ΑΕΚ.

Μάλιστα η ανακοίνωση της απόκτησής του έγινε με video όπου εμφανίζεται να σκρολάρει σε δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει κοπεί στα ιατρικά και αφού χαμογελά, να υπογράφει έπειτα το συμβόλαιό του.

Πλέον, οι “κιτρινόμαυροι” διαθέτουν δύο Λιθουανούς στο ρόστερ τους, μαζί με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

