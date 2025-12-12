Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής στο ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ του ΠΑΟΚ δέχθηκε την τρίτη κίτρινη κάρτα του στη σεζόν, στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα και έτσι θα κληθεί να απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ λοιπόν, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής στην εντός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Super Leauge.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18 Ιανουαρίου 2025, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποφασίζει να αφήσει εκτός τον φορμαρισμένο μέσο, σε ένα από τα πρώτα παιχνίδια της νέας χρονιάς.