Ο Μάικ Μπατίστ βούρτσισε τα δόντια του στον πάγκο των Ράπτορς

Ο Μάικ Μπατίστ βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο των Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι πραγματοποιούν τρομερή πορεία μέχρι στιγμής στο NBA.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, οι κάμερες έπιασαν τον Μάικ Μπατίστ να βγάζει ένα μικρό βουρτσάκι και να βουρτσίζει τα δόντια του στον πάγκο των Ράπτορς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού περιποιήθηκε την οδοντοστοιχία του, λες και ήταν στο… μπάνιο του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BasketNews (@basketnews)

Να σημειωθεί ότι οι Ράπτορς αποτελούν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού NBA, όντας στη δεύτερη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 14-5.