Αθλητικά

Ο Μάικ Μπατίστ βούρτσισε τα δόντια του στον πάγκο των Ράπτορς

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού τράβηξε τα βλέμματα πάνω του
Ο Μάικ Μπατίστ βούρτσισε τα δόντια του στον πάγκο των Ράπτορς

Ο Μάικ Μπατίστ βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο των Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι πραγματοποιούν τρομερή πορεία μέχρι στιγμής στο NBA.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, οι κάμερες έπιασαν τον Μάικ Μπατίστ να βγάζει ένα μικρό βουρτσάκι και να βουρτσίζει τα δόντια του στον πάγκο των Ράπτορς.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού περιποιήθηκε την οδοντοστοιχία του, λες και ήταν στο… μπάνιο του.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BasketNews (@basketnews)

Να σημειωθεί ότι οι Ράπτορς αποτελούν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού NBA, όντας στη δεύτερη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 14-5.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
89
85
80
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo