Ο Μάικλ Κάρικ αναλαμβάνει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο Μάικλ Κάρικ αναλάβει το δύσκολο έργο να καθοδηγήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Athletic, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε τα χέρια με τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των κόκκινων διάβολων στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι το Σάββατο (17/1) στο Ολντ Τράφορντ.

Ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας έχει εμπειρία υπηρεσιακού προπονητή στη Γιουνάιτεντ, έχοντας αναλάβει προσωρινά για τρία παιχνίδια μετά την απομάκρυνση του Σόλσκιερ το φθινόπωρο του 2021, με απολογισμό δύο νίκες και μία ισοπαλία.

Τα τελευταία χρόνια χρόνια, ο Κάρικ εργάστηκε στον πάγκο της Μίντλεσμπρο στην Championship, ενώ ως ποδοσφαιριστής έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετρώντας 464 συμμετοχές σε 12 χρόνια και κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League.