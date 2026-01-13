Ο Μάικλ Κάρικ και επίσημα προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μάικλ Κάρικ είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αντικαταστήσει τον Ρούμπεν Αμορίμ στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο Φλέτσερ δεν έκατσε για πολύ ως υπηρεσιακός στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού η ισοπαλία με την Μπέρνλι (2-2) και ο αποκλεισμός από την Μπράιτον στο Κύπελλό Αγγλίας (2-1) έφεραν την άμεση αντικατάστασή του από τον Κάρικ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 44χρονος Άγγλος πρώην παίκτης των «κόκκινων διαβόλων» θα κάτσει στο πάγκο της ομάδας μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν.

Στο παρελθόν είχε επιτελέσει υπηρεσιακός προπονητής το 2021 όταν είχε απομακρυνθεί ο Σόλσκιερ από την τεχνική ηγεσία και σε τρία παιχνίδια είχε δύο νίκες και μία ισοπαλία, μέχρι να αναλάβει ο Ράγκνικ.