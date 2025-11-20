Ο ΜακΚίσικ δεν θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακός – Παρί, αμφίβολος ο Γουόρντ

Προετοιμασία μετ’ εμποδίων για τον Ολυμπιακό, ενόψει του ματς με την Παρί στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague (21.11.2025, 21:15, newsit.gr).

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό και μοιραία τέθηκε εκτός για τον αγώνα.

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή του Τάισον Γουόρντ παραμένει αμφίβολη μετά το σφίξιμο στη γάμπα που ένιωσε στη χθεσινή προπόνηση. Κάπως έτσι, η παρουσία του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Υπενθυμίζεται, πως την ίδια ώρα τα νέα είναι ευχάριστα για τον Φρανκ Νιλικίνα καθώς έχει ξεπεράσει το μικροπρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα αγωνιστεί κανονικά.