Ο ΜακΚίσικ θέλει να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό

Την επιθυμία του να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό εξέφρασε ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας, ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για τη Euroleague, αλλά είχε για μια ακόμα φορά σε μεγάλα… κέφια τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Η προσφορά του Αμερικανού είναι πολύτιμη στα περισσότερα ματς της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάτι που φαίνεται πως έχουν διαπιστώσει και οι οπαδοί των Πειραιωτών.

Μάλιστα, οι φίλοι του Ολυμπιακού φαίνεται πως δημιούργησαν ένα διαδικτυακό «αίτημα» για ανανέωση του συμβολαίου του παίκτη, με τον ΜακΚίσικ να μην κρύβει τις προθέσεις του.

«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη με το #renew McKissic. Θα ήταν το παν για μένα. Ελπίζω», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ.

Thanks a lot for all the love with the #renew_mckissic hashtag. It Would mean everything 🤙🏾🤙🏾🤙🏾 #Hopeful