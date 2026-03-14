Ο Μαξ Ντάουμαν της Άρσεναλ έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League

Η Άρσεναλ πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Έβερτον με 2-0, έχοντας ως σκόρερ και τον 16χρονο Μαξ Ντάουμαν, ο οποίος και έγραψε ιστορία με το γκολ του στην Premier League.

Ο Μαξ Ντάουμαν έβαλε το… κερασάκι στην επικράτηση της Άρσεναλ επί της Έβερτον, σκοράροντας στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά ταυτόχρονα έγινε και ο νεότερος σκόρερ όλων των εποχών στην Premier League.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρήκε δίχτυα σε ηλικία μόλις 16 ετών και 73 ημερών και ξεπέρασε τον Τζέιμς Βόγκαν της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος και κατείχε το σχετικό ρεκόρ από τον Απρίλιο του 2005, με γκολ σε ηλικία 16 ετών και 270 ημερών.

MAX DOWMAN BECOMES THE PREMIER LEAGUE’S YOUNGEST GOAL SCORER! pic.twitter.com/lTOAocxqda — Low Res Replays (@LowResReplays) March 14, 2026

Ο Ντάουμαν πέτυχε μάλιστα το ιστορικό γκολ με εντυπωσιακό σλάλομ στο ματς κόντρα στην Έβερτον.