Αθλητικά

«Η Ρίβερ Πλέιτ έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα» σύμφωνα με ιταλικό ρεπορτάζ

Συνεχίζονται τα σενάρια για τον Αργεντινό μπακ του Ολυμπιακού
Ο Ορτέγκα
Ο Ορτέγκα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Η Ρίβερ Πλέιτ έχει στο “στόχαστρό” της τον Φρανσίσκο Ορτέγκα του Ολυμπιακού και σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία, έχει πλέον ξεκινήσει επαφές με τους Πειραιώτες για τη μετεγγραφή.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Φρανσίκσκο Ορτέγκα το 2023 έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, με την αξία του να έχει “εκτοξευτεί” από τότε, αλλά η Ρίβερ Πλέιτ εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στους “ερυθρόλευκους” για την απόκτησή του.

Αυτό να αναφέρει ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου μετεγγραφών, Νικολό Σκίρα, ο οποίος επισημαίνει το ενδιαφέρον των Αργεντινών για τον μπακ του Ολυμπιακού, κάνοντας λόγο και για “ανοιχτή” επικοινωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον παίκτη.

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Αθλητικά
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