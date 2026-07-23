«Η Ρίβερ Πλέιτ έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα» σύμφωνα με ιταλικό ρεπορτάζ

Η Ρίβερ Πλέιτ έχει στο “στόχαστρό” της τον Φρανσίσκο Ορτέγκα του Ολυμπιακού και σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία, έχει πλέον ξεκινήσει επαφές με τους Πειραιώτες για τη μετεγγραφή.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Φρανσίκσκο Ορτέγκα το 2023 έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, με την αξία του να έχει “εκτοξευτεί” από τότε, αλλά η Ρίβερ Πλέιτ εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στους “ερυθρόλευκους” για την απόκτησή του.

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Αυτό να αναφέρει ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου μετεγγραφών, Νικολό Σκίρα, ο οποίος επισημαίνει το ενδιαφέρον των Αργεντινών για τον μπακ του Ολυμπιακού, κάνοντας λόγο και για “ανοιχτή” επικοινωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον παίκτη.