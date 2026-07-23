Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ: Με τη νέα μαύρη φανέλα οι Θεσσαλονικείς στην πρεμιέρα τους στο Europa Leauge

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε (23/07/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) την Ντιναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League, με τους ποδοσφαιριστές του να φορούν για πρώτη φορά τη νέα μαύρη τους φανέλα.

Ο εκτός έδρας αγώνας του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία δίνει εξ αρχής στους Θεσσαλονικείς την ευκαιρία να… λανσάρουν τη νέα μαύρη φανέλα της ομάδας, η οποία και θα επιλέγεται μέσα στη σεζόν, για τα ματς μακριά από την Τούμπα.

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Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε το γεγονός, εμφανίζοντας τον Γιάννη Μιχαηλίδη να φοράει την ολόμαυρη φανέλα, στην ανάρτηση για το σημερινό παιχνίδι του Europa League την Πολωνία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

Ο ΠΑΟΚ ελπίζει πια να είναι και… γούρικη, ώστε να συνοδευτεί με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.