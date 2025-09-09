Ο Μανόλο Χιμένεθ νέος προπονητής του Άρη

Η εποχή Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε και επίσημα στον Άρη.

Μετά το επίσημο “διαζύγιο” με τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ο Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός προπονητής επιστρέφει στην αγαπημένη του Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια, αυτή τη φορά όχι για την ΑΕΚ αλλά για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ξεκίνησαν άσχημα τη σεζόν.

Οι “κίτρινοι” έγιναν η ένατη ομάδα στην προπονητή καριέρα του 61χρονου (Σεβίλη, Σαραγόσα, Αλ Ραγιάν, Λας Πάλμας, Αλ Ουάχντα, Σέρο Πορτένιο, ΑΠΟΕΛ οι άλλες επτά) κι η δεύτερη στη χώρα μας μετά τα τέσσερα περάσματα από την Ένωση.

Ο ΑΠΟΕΛ ήταν η τελευταία ομάδα που προπόνησε, στον πάγκο της οποίας κάθισε από τις 12 Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 2 Μαρτίου 2025.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

“Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Manolo Jimenez μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Manuel Jiménez Jiménez, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1964 στο Αραχάλ της Σεβίλλης.

Μετά από μια πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής αφιερωμένη στη Sevilla, ο Manolo Jimenez ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη δεύτερη ομάδα της Sevilla.

Τον Οκτώβρη του 2007 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα των Ανδαλουσιάνων, τους οποίους καθοδήγησε σε 135 αγώνες.

Το 2010 ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Α.Ε.Κ. και στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Τον Ιανουάριο του 2012 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Real Zaragoza και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στο Κατάρ για λογαριασμό της Al Rayann. Εκεί στέφθηκε πρωταθλητής για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα τη σεζόν 2014-’15.

Τον Ιανουάριο του 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη δεύτερη θητεία του στην Α.Ε.Κ. κατακτώντας ένα ακόμη πρωτάθλημα, αυτή τη φορά της Super League την αγωνιστική περίοδο 2017-’18.

Μεσολάβησαν μερικοί μήνες και λίγοι αγώνες στον πάγκο της Las Palmas πριν ο Jimenez επιστρέψει ξανά στην Α.Ε.Κ. τον Φεβρουάριο του 2019 αυτή τη φορά, όμως, για σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν τεσσάρων μηνών.

Τον Οκτώβριο του 2019 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Al Wahda.

Μεσολάβησε μόνο ένα μικρό, τέταρτο πέρασμα από τον πάγκο της Α.Ε.Κ. για το τελείωμα της σεζόν 2020-’21, πριν επιστρέψει στα Εμιράτα και την Al Wahda, την οποία καθοδήγησε ως τον Μάρτιο του 2023.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς πέρασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στην Παραγουάη για να αναλάβει δουλειά στην Cerro Porteno. Αρχικά ως σύμβουλος και λίγο αργότερα ως πρώτος προπονητής.

Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος προπονητής επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Α.Π.Ο.Ε.Λ., καθοδηγώντας την κυπριακή ομάδα σε 27 αγώνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον περασμένο Μάρτιο.

Από σήμερα ο Manolo Jimenez ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Bienvenido Manolo!

* Συνεργάτες του νέου προπονητή της ομάδας μας θα είναι οι Jesus Calderon, Dmytro Chygrynskyi (βοηθοί προπονητή), Pablo Arrans (προπονητής φυσικής κατάστασης) και Jacobo Sanz (προπονητής τερματοφυλάκων)”.