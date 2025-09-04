Ο Μανόλο Χιμένεθ νέος προπονητής του Άρη

Έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη είναι ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής (5/9/2025).

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ, επιστρέφει και πάλι στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για να καθοδηγήσει τον Άρη.

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και το μόνο που απομένει είναι επίσημη ανακοίνωση. Αυτή θα έρθει μέσα στην Παρασκευή, όταν και ο Ισπανός τεχνικός θα έρθει στην Ελλάδα για να κλείσει το deal με τους Θεσσαλονικείς.

Ο Ισπανός τεχνικός θα πάρει τη θέση του Μαρίνου Ουζουνίδη, ο οποίος έχασε τη δουλειά του, μετά το τραγικό ξεκίνημα του Άρη στη σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι οι Θεσσαλονικείς αποκλείστηκαν από την Αράζ στην Ευρώπη, ενώ στο πρωτάθλημα ηττήθηκαν εντός έδρας από τον Παναιτωλικό.