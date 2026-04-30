Ο Μάνουελ Νόιερ θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου για έναν ακόμη χρόνο

Παρά την κριτική που δέχθηκε τη φετινή σεζόν, ο Μάνουελ Νόιερ αναμένεται να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου και φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ στη γερμανική Bild, ο Μάνουελ Νόιερ και η Μπάγερν Μονάχου έχουν ήδη προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027, οπότε και ο Γερμανός τερματοφύλακας θα έχει κλείσει τα 41 του χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής: “Ο μάνατζέρ του, Τόμας Κροθ, ήταν στα γραφεία της Μπάγερν όπως επιβεβαίωσε η Bild μέσω φωτογραφιών. Οι αρχικές συζητήσεις για αριθμούς και λεπτομέρειες έχουν λάβει χώρα, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Ο Γιόνας Ούρμπιγκ αναμένεται να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του τη νέα σεζόν σε σύγκριση με τη φετινή σεζόν”.