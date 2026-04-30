ΟΦΗ: Πριμ 500.000 ευρώ του Μπούση στην ομάδα για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson νικώντας 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό και ο Μιχάλης Μπούσης έδωσε πριμ 500.000 ευρώ στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Ο πρώτος τίτλος του ΟΦΗ στην εποχή Μπούση έφερε μεγάλη χαρά στους Κρητικούς και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δεν μπορούσε να μην επιβραβεύσει άπαντες στην ομάδα, αφού μετά την κατάκτηση οι Κρητικοί εξασφάλισαν και τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης την επόμενη σεζόν.

Ο ΟΦΗ θα είναι δεδομένα στη League Phase του Conference League, ενώ θα δώσει και δύο παιχνίδια στα πλέι οφ του Europa League για να κάνει την υπέρβαση και να συμμετέχει στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.