Ο Μαντί Καμαρά ξεπέρασε τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και έγινε ο πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην Ευρώπη με ελληνικές ομάδες

Ο Μαντί Καμαρά αγωνίστηκε στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία για το Europa League και έγραψε ιστορία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε τον Μαντί Καμαρά στο παιχνίδι στο 68ο λεπτό στη θέση του Οζντόεφ, με τον Αφρικανό μέσο να φτάνει, μάλιστα, κοντά στο γκολ στο φινάλε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 84η εμφάνιση του με ελληνικούς συλλόγους στην Ευρώπη (63 με τον Ολυμπιακό, 21 με τον ΠΑΟΚ) ήταν ιστορική, καθώς ο Μαντί Καμαρά έγινε ο πρώτος ξένος σε συμμετοχές με ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφήνοντας πίσω του τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς.

Ο “Τζόλε” είχε κάνει όλες τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο αγωνίστηκε από το 1996 μέχρι το 2009.