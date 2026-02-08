Αθλητικά

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της ΑΕΚ στις Σέρρες

Από την κερκίδα παρακολούθησε το παιχνίδι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ
Ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στο Πανσερραϊκός - ΑΕΚ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο γήπεδο των Σερρών για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην 20η αγωνιστική της Super League και πανηγύρισε από κοντά τη νίκη της ομάδας του.

Με τον Μάριο Ηλιόπουλο στην εξέδρα, η ΑΕΚ ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Πανσερραϊκό και πέτυχε 4 γκολ στο φινάλε του αγώνα, για να φθάσει σε ένα επιβλητικό διπλό, που… πιέζει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη βαθμολογία της Super League.

Ο “ισχυρός άνδρας” της Ένωσης πανηγύρισε έτσι έξαλλα την “τεσσάρα” της ομάδας του, η οποία και επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ισοπαλία στο επεισοδιακό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

SUPERLEAGUE 2025-2026

SUPERLEAGUE 2025-2026

Ο Ηλιόπουλος τιμωρήθηκε για εκείνο το ματς, με μία αγωνιστική μακριά από τον αγωνιστικό χώρο και έτσι έμεινε στην κερκίδα για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
142
100
98
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo