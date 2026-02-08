Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της ΑΕΚ στις Σέρρες

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο γήπεδο των Σερρών για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην 20η αγωνιστική της Super League και πανηγύρισε από κοντά τη νίκη της ομάδας του.

Με τον Μάριο Ηλιόπουλο στην εξέδρα, η ΑΕΚ ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Πανσερραϊκό και πέτυχε 4 γκολ στο φινάλε του αγώνα, για να φθάσει σε ένα επιβλητικό διπλό, που… πιέζει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη βαθμολογία της Super League.

Ο “ισχυρός άνδρας” της Ένωσης πανηγύρισε έτσι έξαλλα την “τεσσάρα” της ομάδας του, η οποία και επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ισοπαλία στο επεισοδιακό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ηλιόπουλος τιμωρήθηκε για εκείνο το ματς, με μία αγωνιστική μακριά από τον αγωνιστικό χώρο και έτσι έμεινε στην κερκίδα για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.