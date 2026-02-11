Αθλητικά

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στα γραφεία της ΕΠΟ για να απολογηθεί για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για τις δηλώσεις που έκανε μετά το ντέρμπι της Super League
Ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει φτάσει στα γραφεία της ΕΠΟ, προκειμένου να απολογηθεί για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Στον Μάριο Ηλιόπουλο έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο του πειθαρχικού κώδικα για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις, εξύβριση και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων, που προβλέπει πρόστιμο από 10.000 έως 40.000 ευρώ για τις δηλώσεις που έκανε μετά το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης έφτασε στα γραφεία της ΕΠΟ μαζί με τον δικηγόρο, Χάρη Γρηγορίου. Κανονικά η υπόθεση ήταν να εκδικαστεί την Τετάρτη (04/02), όμως η ΑΕΚ ζήτησε αναβολή και θα εκδικαστεί σήμερα (11/02) στις 16:00.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος των 1) Μάριου Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και 2) ΠΑΕ ΑΕΚ, για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
105
86
63
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo