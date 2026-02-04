Ο Μάριος Ηλιόπουλος θα κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ

Έπειτα από πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Aπό τις 30 Ιανουαρίου έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5927570 το από 28/01/2026 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία προχωρά σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000 ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων και μηδενικού επιτοκίου!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα προχωρήσει, λοιπόν, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Κάτι ανάλογο είχε γίνει και τον Ιανουάριο του 2025, όταν και είχε υπάρξει αντίστοιχη ΑΜΚ στην ΠΑΕ ΑΕΚ από τον Μάριο Ηλιόπουλο ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ.