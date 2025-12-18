Ο Μάριους Γκριγκόνις δεν θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό

Ο Μάριους Γκριγκόνις δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό, με τον Τούρκο τεχνικό να δίνει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στον Λιθουανό περιφερειακό.

Μετά την επιστροφή του από την πολύμηνη απουσία του λόγω του σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπισε στη μέση, ο Μάριους Γκριγκόνις είναι άλλος παίκτης και δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος περιφερειακός βρίσκεται, πάντως, στο στόχαστρο της Μπασκόνια, ωστόσο σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Γκριγκόνις ξεκαθάρισε πως θέλει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον έως το τέλος του συμβολαίου του το 2027.

Για τη θέση “3”, όπου υπολογίζεται κυρίως ο Γκριγκόνις, ο Παναθηναϊκός έχει βασικό και αναντικατάστατο τον Τσέντι Όσμάν, ενώ από τον πάγκο έρχεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.