Ο Μαρκ Γκασόλ επέστρεψε στους Λέικερς!

«Τεράστια» κίνηση από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Οι πρωταθλητές ΝΒΑ απέκτησαν τον Μαρκ Γκασόλ και ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Μια ακόμα σημαντική κίνηση από τους Λος Άντζελες Λέικερς, μετά την απόκτηση των Ντένις Σρέντερ και Μοντρέζλ Χάρελ. Οι «λιμνάνθρωποι» απέκτησαν τον Μαρκ Γκασόλ, με τον Ισπανό σέντερ να συμφωνεί για διετές συμβόλαιο (με περίπου 2,5 εκατ. δολάρια το χρόνο).

Ο 35χρονος έμεινε ελεύθερος από τους Ράπτορς, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019 και θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας, στην οποία αγωνίστηκε και ο αδερφός του, Πάου Γκασόλ.

Ο Μαρκ Γκασόλ μετράει 839 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έχοντας κατά μέσο όρο 14,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ.

Να αναφέρουμε ότι το καλοκαίρι του 2007 οι Λέικερς ήταν αυτοί που τον επέλεξαν στο draft, για να τον κάνουν ανταλλαγή μερικούς μήνες μετά, δίχως ποτέ ο Γκασόλ να παίξει με την κίτρινη-μωβ φανέλα.

