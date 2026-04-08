Ο Μάρκο Λιβάγια πέτυχε δυο υπέροχα γκολ κόντρα στην Ίστρα και έγραψε ιστορία στη Χάιντουκ

Ισοφάρισε τον Μίο Τσάκτας στα πρωταθληματικά γκολ της ομάδας
Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ, Μάρκο Λιβάγια, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Χάιντουκ Σπλιτ (3-1) κόντρα στην Ίστρα, για το πρωτάθλημα Κροατίας.

Ο Μάρκο Λιβάγια σημείωσε δύο υπέροχα γκολ και έγραψε ιστορία στην Χάιντουκ. Ο κροάτης επιθετικός έφτασε τα 90 γκολ και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας -σε επίπεδο πρωταθλήματος- “πιάνοντας” τον Μίο Τσάκνας.

Έτσι, είναι θέμα χρόνου να κάνει δική του τη συγκεκριμένη… κορυφή στην Χάιντουκ!

Η Χάιντουκ είναι στη 2η θέση του πρωταθλήματος και στο -10 από την πρωτοπόρο Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τον πρώην φορ της ΑΕΚ να φτάνει τα οκτώ γκολ τη φετινή σεζόν, έχοντας και πέντε ασίστ σε 20 αναμετρήσεις.

