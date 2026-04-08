Ο Μάρκο Λιβάγια πέτυχε δυο υπέροχα γκολ κόντρα στην Ίστρα και έγραψε ιστορία στη Χάιντουκ

Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ, Μάρκο Λιβάγια, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Χάιντουκ Σπλιτ (3-1) κόντρα στην Ίστρα, για το πρωτάθλημα Κροατίας.
Ο Μάρκο Λιβάγια σημείωσε δύο υπέροχα γκολ και έγραψε ιστορία στην Χάιντουκ. Ο κροάτης επιθετικός έφτασε τα 90 γκολ και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας -σε επίπεδο πρωταθλήματος- “πιάνοντας” τον Μίο Τσάκνας.
Έτσι, είναι θέμα χρόνου να κάνει δική του τη συγκεκριμένη… κορυφή στην Χάιντουκ!
ISTRA 1961 – HAJDUK 0:1 – Marko Livaja bio je iznimno raspoložen u Puli i pogodio je za vodstvo. #hnl #shnl #supersporthnl #istra #hajduk pic.twitter.com/Vxa299eWz9— sportnet.hr (@sportnet_HR) April 7, 2026
ISTRA 1961 – HAJDUK 0:3 – Marko Livaja i još jedna njegova majstorija, Istra je na koljenima i zaostaje tri razlike. #hnl #shnl #supersporthnl #istra #hajduk pic.twitter.com/hKyp7zoIfp— sportnet.hr (@sportnet_HR) April 7, 2026
Η Χάιντουκ είναι στη 2η θέση του πρωταθλήματος και στο -10 από την πρωτοπόρο Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τον πρώην φορ της ΑΕΚ να φτάνει τα οκτώ γκολ τη φετινή σεζόν, έχοντας και πέντε ασίστ σε 20 αναμετρήσεις.