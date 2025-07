Ο Μάρκους Ρασφορντ «έκλεισε» στην Μπαρτσελόνα – Συμφωνία με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Δεν μπόρεσε να ενισχυθεί με τον Νίκο Γουίλιαμς (ανανέωσε με την Μπιλμπάο) και τον Λουίς Ντίας της Λίβερπουλ, αλλά η Μπαρτσελόνα φέρεται να έφτασε σε συμφωνία για την απόκτηση του Μάρκους Ράσφορντ.

Όπως μετέδωσαν πολλά Μέσα του εξωτερικού -αλλά και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο- οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον Μάρους ράσφορντ και τη Μάντσεστερ γιιουνάιτεντ, για το δανεισμό του Άγγλου διεθνή επιθετικού.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται να άναψε το “πράσινο φως” στον 27χρονο επιθετικό, ώστε να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη και να τελειώσει και τυπικά τη μετακίνησή του. Στο deal φαίνεται πως έχει μπει και μια… λογική οψιόν αγοράς του παίκτη.

BREAKING: Marcus Rashford to Barcelona, here we go!



Verbal agreement in principle between all parties involved with Barça planning for medical tests next days.



Loan deal with buy option, details being finalised today then Man Utd will authorize his travel to Spain.pic.twitter.com/Hp4sZNBCRv