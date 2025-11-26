Αθλητικά

Ο Μαρσέλο παρακολουθεί από τον ερυθρόλευκο πάγκο το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για το Youth League

Στο πλάι των Καραπαπά και Κοβάσεβιτς ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η παρουσία της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ελλάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό “τράβηξε” και τον Μαρσέλο στη χώρα μας. Πέρα από το ματς των “μεγάλων” των δυο ομάδων, υπάρχει και η αναμέτρηση των Κ-19 των δυο ομάδων, για το Youth League.

Ο 37χρονος παλαίμαχος Βραζιλιάνος μπακ βρέθηκε στου Ρέντη και κάθισε στον “ερυθρόλευκο” πάγκο, δίπλα στον τεχνικό διευθυντή των Πειραιτών, Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Θυμίζουμε ότι ο Μαρσέλο φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για το πρώτο μισό της σεζόν 2022-23, ενώ στην Κ19 των “μερένγκες” παίζει ο γιος του, Έντσο Άλβες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
86
64
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo