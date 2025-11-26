Ο Μαρσέλο παρακολουθεί από τον ερυθρόλευκο πάγκο το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για το Youth League

Η παρουσία της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ελλάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό “τράβηξε” και τον Μαρσέλο στη χώρα μας. Πέρα από το ματς των “μεγάλων” των δυο ομάδων, υπάρχει και η αναμέτρηση των Κ-19 των δυο ομάδων, για το Youth League.

Ο 37χρονος παλαίμαχος Βραζιλιάνος μπακ βρέθηκε στου Ρέντη και κάθισε στον “ερυθρόλευκο” πάγκο, δίπλα στον τεχνικό διευθυντή των Πειραιτών, Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Θυμίζουμε ότι ο Μαρσέλο φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για το πρώτο μισό της σεζόν 2022-23, ενώ στην Κ19 των “μερένγκες” παίζει ο γιος του, Έντσο Άλβες.