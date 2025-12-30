Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ

Παίκτης της ΑΕΚ είναι κι επίσημα ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, αφού η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου αμυντικού, με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Μάρτιν Γκεοργίεφ στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπου και υπέγραψε το νέο τετραετές του συμβόλαιο με την Ένωση, μετά τη μετεγγραφή του από τη Σλάβια Σόφιας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάρτιν Γκεοργκίεφ με μεταγραφή από τη Σλάβια Σόφιας. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 2005. Έχει ύψος 1,85 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως δεξιός μπακ. Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από την ακαδημία ποδοσφαίρου της Σλάβια και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, αγωνιζόμενος σε 7 επίσημους αγώνες τη σεζόν 2021-22.

Το καλοκαίρι του 2022 δόθηκε δανεικός στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε με την ομάδα νέων του καταλανικού συλλόγου στο Youth League της σεζόν 2022-23. Τον ίδιο χρόνο συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 60 κορυφαίων ταλέντων στον κόσμο, σε σχετικό δημοσίευμα της μεγάλης βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Ένα χρόνο μετά επέστρεψε στη Σλάβια και έγινε βασικός στην ομάδα του, με την οποία έχει παίξει τα τελευταία δυόμιση χρόνια σε συνολικά 81 αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Βουλγαρίας, σκοράροντας τέσσερις φορές. Μέσα στο 2025 ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πραγματοποίησε τις πρώτες τρεις συμμετοχές του με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε αγωνιστεί στις Εθνικές Παίδων, Νέων και Ελπίδων.

Μάρτιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!