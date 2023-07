Ο Μαρζόν Μποτσάμπ αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο ταλέντο για τους Μιλγουόκι Μπακς και ο ίδιος δουλεύει ακατάπαυστα για να δικαιώσει τις προσδοκίες και να καταφέρει να σταθεί δίπλα στον σούπερ σταρ της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά το πέρασμά του έτσι και από την Ελλάδα για προπονήσει με τον ίδιο τον Αντετοκούνμπο, ο Μποτσάμπ έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ και προπονείται ήδη για τη νέα σεζόν, αλλά πρόλαβε να κάνει και μία αδιανόητη εμφάνιση στη λίγκα PRO AM.

Ο 22χρονος Αμερικανός σημείωσε 83 πόντους σε ένα ματς κόντρα κυρίως σε ερασιτέχνες, αλλά έκανε και ρεκόρ πόντων, σε μία λίγα που έχουν δώσει το “παρών” και παίκτες όπως οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Καϊρί Ίρβινγκ.

MARJON BEAUCHAMP JUST DROPPED A RECORD 83 POINTS AT ‘THE CRAWSOVER’ PRO AM TONIGHT! 😳🪣@JCrossover pic.twitter.com/SeU5tOch3x