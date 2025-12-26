Αθλητικά

Ο Μασούρας σκόραρε και ο Φορτούνης είχε μία ασίστ στην ήττα της Αλ Καλίτζ κόντρα στην Αλ Χιλάλ

Συνεχίζουν να κάνουν καλές εμφανίσεις στη Σαουδική Αραβία οι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού
Το γκολ του Μασούρα

Η Αλ Καλίτζ μπορεί να έχασε με 3-2 από την Αλ Χιλάλ, οι Μασούρας και Φορτούνης όμως ήταν πρωταγωνιστές για την ομάδα τους, με γκολ του εξτρέμ της Εθνικής Ελλάδας και ασίστ του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο Μασούρας πέτυχε το πέμπτο του γκολ με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βγήκε στην αντεπίθεση και πλάσαρε εύστοχα για να «γράψει» το τελικό 3-2 στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κώστας Φορτούνης έκανε την 10η ασίστ του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, δίνοντας την ευκαιρία στον Κινγκ να κάνει το 3-1 για την Αλ Καλίτζ.

 

Η Αλ Καλίτζ είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ενώ η Αλ Χιλάλ είναι στη 2η θέση, πίσω από την Αλ Νασρ.

