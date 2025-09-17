Ο Ματία Φουρλάνι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος μετά τον τραυματισμό του Μίλτου Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου αποχώρησε τραυματίας και ο Ματία Φουρλάνι βρήκε την ευκαιρία να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής του άλματος εις μήκος στο Τόκιο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Με άλμα στα 8,39 μέτρα, ο Ματία Φουρλάνι επικράτησε του ανταγωνισμού μετά την αδυναμία του Μίλτου Τεντόγλου να ολοκληρώσει τον αγώνα και ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, πανηγυρίζοντας τη νίκη στο άλμα εις μήκος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8,34, ενώ οριακά πίσω του ήταν στην τρίτη θέση ο Σάι από την Κίνα με άλμα 8,33. Ο Μίλτος Τεντόγλου δε, έμεινε τελικά στην 11η θέση της τελικής κατάταξης.

Ο Τεντόγλου είχε καλύτερο άλμα στα 7,83 μέτρα.