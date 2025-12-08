Ο Ματίας Αλμέιδα απάντησε στις κατηγορίες για σεξιστική συμπεριφορά προς γυναίκα βοηθό διαιτητή

Βαλένθια και Σεβίλλη έμειναν στο 1-1 “Μεστάγια”, με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα να χάνει το “διπλό” μέσα από τα… χέρια της, δεχόμενη της ισοφάριση στο 90+3. Ο Αργεντινός προπονητής -όμως- βρέθηκε στο επίκεντρο, λόγω της έντονης αντιπαράθεσης που είχε με τη βοηθό διαιτητή, Γουαδαλούπε Πόρας, στη φυσούνα του γηπέδου, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Αφορμή στάθηκε η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο Πέκε, η οποία του στερεί τη συμμετοχή από τον επόμενο αγώνα. Ο Ματίας Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε έντονα στην κα Πόρας και η συζήτηση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους και με τον πρώτο διαιτητή, Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ, στη φυσούνα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αλμέιδα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, απαντώντας και στις κατηγορίες περί σεξισμού. “Μιλάω πάντα με σεβασμό και μου αρέσει να μου φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς ρώτησα τη βοηθό γιατί τιμωρήθηκε με κάρτα ο Πέκε και μου απάντησε ότι της έλειπε ο σεβασμός”, εξήγησε αρχικά ο Αργεντινός προπονητής.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως από τη δημοσιογράφο του Movistar LaLiga, Μόνικα Μαρτσάντε, αν η “έλλειψη σεβασμού” είχε να κάνει με ζητήματα φύλου, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

“Όχι, δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με το φύλο. Δεν ξεχωρίζω, είμαστε όλοι ίσοι. Στο ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ίσοι, όπως και στη ζωή”, τόνισε ο Αλμέιδα και κατέληξε, χρησιμοποιώντας προσωπικά επιχειρήματα για να απορρίψει τις κατηγορίες: “Έχω τρεις κόρες, σύζυγο και μητέρα. Δεν θα έλειπα ποτέ στον σεβασμό προς τις γυναίκες. Μου αρέσει να μου απαντούν με καλό τρόπο”.

“Tengo tres mujeres, señorita, de hijas… El respeto pasa por otro lado”.



Excelente Matías Almeyda acá destruyéndo al feminismo español. VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/OcdtA3y5CB — Gian FM (@Gian0x) December 7, 2025

Η συνομιλία ανάμεσα στον Αλμέιδα και στον Φερνάντεθ σύμφωνα με την «Marca»:

Κουάδρα Φερνάντεθ: «Θέλουμε να σου το εξηγήσουμε, εσύ θέλεις να έχεις δίκιο, εντάξει, έχεις δίκιο. Τελείωσε.»

Ματίας Αλμέιδα: «Όχι, αλλά έχεις δίκιο. Μου εξηγείς γιατί προειδοποίησες κάποιον [κίτρινη στον Πέκε], αυτό ακριβώς έλεγα [στη βοηθό διαιτητή, Γουαδελούπε Πόρρας]. Και αυτή είπε, “Με προσβάλλεις.”»

ΚΦ: «Αυτό είναι, αυτό είναι: έχεις δίκιο.»

ΜΑ: «Μα πώς έχει τελειώσει;»

ΚΦ: «Σου το εξηγώ.»

ΜΑ: «Άρα έχω δίκιο. Πάρε πίσω την κίτρινη.»

ΚΦ: «Ε, ορίστε.»

ΜΑ: «Μα γιατί με προειδοποίησες;»

Γουαδελούπε Πόρρας: «Τώρα είναι αργά…»

ΜΑ: «Μα γιατί με προειδοποίησες; Έχω τρεις κόρες, δεσποινίς. Ο σεβασμός έρχεται από την άλλη πλευρά.»

ΚΦ: «Φτάνει, φτάνει.»

ΜΑ: «Ηρέμησε, όλα καλά.»

ΚΦ: «Σου μιλάω ευγενικά.»

ΜΑ: «Όχι, δεν μιλούσες σωστά. Μου κάνεις αυτή τη γκριμάτσα με το χέρι σου.»

ΚΦ: «Αρκετά, αρκετά.»

ΜΑ: «Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί. Είναι εύκολο να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δώσε μου μια εξήγηση. Δεν μου δίνεις μια εξήγηση.»