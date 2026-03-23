Ο Ματίας Αλμέιδα απολύθηκε από τη Σεβίλλη

Η Σεβίλλη ψάχνει και επίσημα για νέο προπονητή. Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών επιβεβαιώθηκαν, με την ομάδα της Ανδαλουσίας να βάζει τέλος στη συνεργασία της με τον Ματίας Αλμέιδα.

“Ο Ματίας Αλμέιδα απολύθηκε από τη θέση του προπονητή της Σεβίλλης. Ο Αργεντινός προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο του “Ραμόν Σάντσεζ-Πιζχουάν” μετά από 32 επίσημους αγώνες, 29 εκ των οποίων στη La Liga και τρεις στο Κύπελλο Ισπανίας, από την άφιξή του το καλοκαίρι του 2025 στον σύλλογο του Νερβιόν.

Η Σεβίλλη επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Ματίας Αλμέιδα και την ομάδα του για τη δουλειά τους τους τελευταίους μήνες και του εύχεται καλή τύχη στις επόμενες επαγγελματικές του προκλήσεις”. αναφέρουν οι Ισπανοί στην ενημέρωσή τους.

Μετά από 29 αγωνιστικές στη φετινή La Liga, η Σεβίλλη βρίσκεται στη 16η με 31 βαθμούς και μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Στο Κύπελλο Ισπανίας αποκλείστηκε από τη φάση των “32”. Σε αυτά τα ματς, ο Ματίας Αλμέιδα “μέτρησε” 10 νίκες, επτά ισοπαλίες και 15 ήττες (43-52 γκολ).