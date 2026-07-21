Αθλητικά

Ο Ματίας Λεσόρ έκανε καθαρισμό στον αγκώνα: Πότε επιστρέφει ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού

Καμία ανησυχία στο πράσινο στρατόπεδο, ο Γάλλος ψηλός θα είναι κανονικά στην προετοιμασία
Ο Λεσόρ
Ο Λεσόρ μετά το Βαλένθια - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI
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Ο Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αγκώνα, πριν από λίγες ημέρες.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού θέλησε να αποκαταστήσει ένα μικρό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος για τη νέα σεζόν με το τριφύλλι. Η αποκατάσταση σε τέτοιες περιπτώσεις διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες, με τον Ματίας Λεσόρ να έχει κάνει την επέμβαση εδώ και περίπου δέκα ημέρες.

Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει καμία ανησυχία στο πράσινο στρατόπεδο, με τον Λεσόρ να αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ εντός ολίγων ημερών.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ξεκινάει σ’ ένα μήνα και εκεί ο Γάλλος θα είναι απόλυτα έτοιμος να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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