Ο Ματίας Λεσόρ έκανε καθαρισμό στον αγκώνα: Πότε επιστρέφει ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού

Ο Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αγκώνα, πριν από λίγες ημέρες.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού θέλησε να αποκαταστήσει ένα μικρό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος για τη νέα σεζόν με το τριφύλλι. Η αποκατάσταση σε τέτοιες περιπτώσεις διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες, με τον Ματίας Λεσόρ να έχει κάνει την επέμβαση εδώ και περίπου δέκα ημέρες.

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Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει καμία ανησυχία στο πράσινο στρατόπεδο, με τον Λεσόρ να αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ εντός ολίγων ημερών.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ξεκινάει σ’ ένα μήνα και εκεί ο Γάλλος θα είναι απόλυτα έτοιμος να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.