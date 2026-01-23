Ο Ματίας Λεσόρ ξέσπασε: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, ούτε εγώ ξέρω πότε θα επιστρέψω»

Για μια ακόμα φορά, ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων σχετικά με την επιστροφή του στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και στην αγωνιστική δράση.

Με ανάρτησή του στο “X”, ο Ματίας Λεσόρ διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα “σενάρια” που ανέφεραν ότι αναμένεται να ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων από την επόμενη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος σέντερ έκανε λόγο για ψέματα, ζήτησε να σεβαστούν όλοι την επιθυμία του να ολοκληρώσει με ησυχία την αποθεραπεία του και ξεκαθάρισε πως ούτε και ο ίδιος γνωρίζει πότε θα μπορέσει να παίξει ξανά.

Θυμίζουμε ότι ο Ματίας Λεσόρ είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 19 Δεκεμβρίου του 2024, επανήλθε στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι, αλλά μετά την υποτροπή που υπέστη υποβλήθηκε σε καθαρισμό από τον διάσημο γιατρό Φαν Ντάικ.

“Σταματήστε να λέτε ψέματα. Σταματήστε να τραβάτε προσοχή στην υπόθεσή μου. Απλώς θέλω να κάνω την αποθεραπεία μου με ηρεμία και να επιστρέψω στο να παίζω μπάσκετ. Για τελευταία φορά, ΟΠΟΙΟΣ δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής και κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή μου”, ανέφερε ο Λεσόρ, στην ανάρτηση που έκανε.