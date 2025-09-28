Αθλητικά

Ο Ματίας Λεσόρ υποδέχτηκε με χιούμορ τον Φρανκ Νιλικίνα: «Σωστή πόλη, λάθος χρώμα»

Ο Λεσόρ υποδέχτηκε το φίλο του στην πρωτεύουσα
Ο Ματίας Λεσόρ με τον Φρανκ Νιλικίνα
Ο Ματίας Λεσόρ με τον Φρανκ Νιλικίνα πανηγυρίζουν το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο του 2019/ EPA/ROMAN PILIPEY

Ο Ματίας Λεσόρ καλωσόρισε τον Φρανκ Νιλικίνα στην Αθήνα μέσω των social media, με ένα χιουμοριστικό μήνυμα. Ο Γάλλος ανέφερε ότι ο συμπαίκτης του στην Εθνική Γαλλίας ήρθε στην σωστή πόλη, όμως για τη λάθος ομάδα, καθώς ο Γάλλος γκαρντ θα αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό. 

Στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως ήθελε να δει ο Ματίας Λεσόρ τον αδερφικό του φίλο, Φρανκ Νιλικίνα, καθώς μπορεί να τον υποδέχτηκε στην Ελλάδα, όμως έγραψε χαρακτηριστικά «σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλωσόρισες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα».

Ματίας Λεσόρ
Το story του Ματίας Λεσόρ για τον Φρανκ Νιλικίνα/ φωτογραφία από instagram thiaslsf

Ο Λεσόρ δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, πάντως μοιάζει δύσκολο να αγωνιστεί στο πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» της σεζόν για τη GBL (12/10/25, 19:00).

