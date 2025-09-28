Ο Ματίας Λεσόρ υποδέχτηκε με χιούμορ τον Φρανκ Νιλικίνα: «Σωστή πόλη, λάθος χρώμα»

Ο Ματίας Λεσόρ καλωσόρισε τον Φρανκ Νιλικίνα στην Αθήνα μέσω των social media, με ένα χιουμοριστικό μήνυμα. Ο Γάλλος ανέφερε ότι ο συμπαίκτης του στην Εθνική Γαλλίας ήρθε στην σωστή πόλη, όμως για τη λάθος ομάδα, καθώς ο Γάλλος γκαρντ θα αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό.

Στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως ήθελε να δει ο Ματίας Λεσόρ τον αδερφικό του φίλο, Φρανκ Νιλικίνα, καθώς μπορεί να τον υποδέχτηκε στην Ελλάδα, όμως έγραψε χαρακτηριστικά «σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλωσόρισες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα».

Ο Λεσόρ δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, πάντως μοιάζει δύσκολο να αγωνιστεί στο πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» της σεζόν για τη GBL (12/10/25, 19:00).