Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ενοχλημένος με τον Κώστα Μανωλά, παρά την πρόκριση της Μπαρτσελόνα επί της Νάπολι για τη φάση των “16” του Champions League και αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον διεθνή Έλληνα στόπερ μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε τον Λιονέλ Μέσι να αρνείται τη χειραψία στον Κώστα Μανωλά, μετά το τέλος του ματς της Μπαρτσελόνα με τη Νάπολι στο “Καμπ Νου” για τη φάση των “16” του Champions League, που έληξε με νίκη των γηπεδούχων.

Αν και κατά τη διάρκεια του ματς δεν έγινε αντιληπτό κάποιο περιστατικό μεταξύ του Αργεντινού σταρ και του Έλληνα στόπερ των “παρτενοπέι”, στα social media και τα διεθνή Μέσα γίνεται λόγος σήμερα (9/8) για εκνευρισμό του Μέσι αναφορικά με παλαιότερη κίνηση του Μανωλά απέναντι στον Σουάρες. Συγκεκριμένα σε φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων το καλοκαίρι του 2019, ο Μανωλάς είχε δείξει τρία δάχτυλα στον Ουρουγουανό επιθετικό, ώστε να του θυμίσει τον αποκλεισμό από την Ρόμα στα προημιτελικά του Champions League, όταν ο ίδιος αγωνιζόταν ακόμα εκεί και είχε σκοράρει μάλιστα με κεφαλιά το τρίτο καθοριστικό τέρμα για τους “τζιαλορόσι”.

It was Manolas. I already saw the Madrid press try to manipulate it and say it was towards the referee but it was actually Manolas who was not that far away, just out of frame. Messi doesn’t like how Manolas has disrespected Barça and his best friend Suarez, so Messi ignored him pic.twitter.com/WV2PcsH7aa