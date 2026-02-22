Συμβαίνει τώρα:
Ο Μέσι ήταν έξαλλος με τους διαιτητές μετά τη συντριβή της Ίντερ Μαϊάμι – Προσπαθούσε να τον ηρεμήσει ο Σουάρες

Ο Αργεντινός κατευθυνόταν με άγριες διαθέσεις προς τους διαιτητές μετά τη λήξη του αγώνα
Ο Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι/ Mandatory Credit: Kelvin Kuo-Imagn Images

Η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 από τους Λος Άντζελες FC και ο Λιονέλ Μέσι ήταν σε έξαλλη κατάσταση μετά τη λήξη, λόγω κάποιων διαιτητικών αποφάσεων.

Ο Λουίς Σουάρες, όπως φαίνεται και στο βίντεο τραβούσε τον Λιονέλ Μέσι για να τον ηρεμήσει και να τον απομακρύνει από το γραφείο των διαιτητών του αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με τους Λος Άντζελες FC.

Ο Ουρουγουανός κατάφερε να πείσει τον Αργεντινό σταρ και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Αυτή η εικόνα του Μέσι δεν είναι συνηθισμένη και σίγουρα αποδεικνύει ότι παρά τα χρόνια του και το γεγονός ότι αγωνίζεται στις ΗΠΑ η «κάψα» του για το άθλημα δεν έχει σβήσει.

 

Η Ίντερ Μαϊάμι θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο MLS και η προσπάθεια δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γι’ αυτό και ο Μέσι ήταν σε έξαλλη κατάσταση παρά την εμπειρία του.

