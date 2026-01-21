Συμβαίνει τώρα:
Ο Μεχντί Ταρέμι έμεινε ανέκφραστος στους πανηγυρισμούς των παικτών του Ολυμπιακού με τον κόσμο

Ο Ιρανός επιθετικός είχε το μυαλό του στην πατρίδα του
Ο Μεχντί Ταρέμι ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, ωστόσο δεν μπόρεσε να χαρεί όσο θα ήθελε το γκολ του αλλά και τη σπουδαία νίκη των Πειραιωτών στο Champions League.

Για την ακρίβεια, ο Μεχντί Ταρέμι πανηγύρισε το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Λεβερκούζεν, ωστόσο στους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του αγώνα παρέμεινε ανέκφραστος, όντας επηρεασμένος από την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν.

Ο Ιρανός επιθετικός αρκέστηκε απλά σε ένα χειροκρότημα και στη συνέχεια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

“Yπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, πρέπει να είμαι. Προκαλεί μπέρδεμα και δεν ξέρω τι να κάνω”, είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες ο Ταρέμι.

