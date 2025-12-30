«Ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το συγκινητικό μήνυμα της γυναίκας του

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου του 2025 συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε η ζωή του Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ τραυματίστηκε σοβαρά στο σκι στις γαλλικές Άλπεις στις 29 Δεκεμβρίου του 2013 και από τότε δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημοσίως, ούτε υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του.

Η οικογένεια του Σουμάχερ δεν θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο περισσότερες λεπτομέρειες, αφού ο Γερμανός είχε τραυματιστεί πολύ άσχημα μετά από χτύπημα σε βράχο, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα αφού υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το σπίτι της οικογένειας μετατράπηκε σε ιδιωτική ιατρική μονάδα, με ετήσιο κόστος που ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρόσβαση έχει περιοριστεί σε έναν εξαιρετικά μικρό κύκλο ανθρώπων, υπό τον έλεγχο της συζύγου του, Κορίνα Σουμάχερ.

Με τη συμπλήρωση 12 ετών από το ατύχημα στις γαλλικές Άλπεις, η Κορίνα Σουμάχερ δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα στους επίσημους λογαριασμούς του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή.

«Μου λείπει ο Μίκαελ κάθε μέρα. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ που τον νοσταλγώ. Είναι τα παιδιά, η οικογένεια, ο πατέρας του, όλοι γύρω του. Όλοι μας τον θυμόμαστε, αλλά ο Μίκαελ είναι εδώ. Διαφορετικός, αλλά εδώ. Και μου δείχνει κάθε μέρα πόσο δυνατός είναι», έγραψε.

Ο Γερμανός πιλότος, ο οποίος σήμερα είναι 56 ετών, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της F1 όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο το 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.