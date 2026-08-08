Αθλητικά

Στέφανος Τζίμας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αντάλλαξαν φανέλες μετά το Μπράιτον – Ρόμα

Στο φιλικό παιχνίδι αγωνίστηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας για την Μπράιτον
Στέφανος Τζίμας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αντάλλαξαν φανέλες μετά το Μπράιτον – Ρόμα
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Η Μπράιτον νίκησε με 3-0 τη Ρόμα σε φιλική αναμέτρηση με… άρωμα Ελλάδας, αφού ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε ανεπίσημο ντεμπούτο με τους Ρωμαίους και ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε στο ματς ως αλλαγή για τους “γλάρους”, οι οποίοι στην αποστολή και τον Στέφανο Τζίμα.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασαν στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο, αφού είχαν σημειωθεί και τα τρία γκολ του αγώνα, με τον Έλληνα αμυντικό της Ρόμα να βελτιώνει την άμυνα της ομάδας του.

Ο νέος παίκτης των Ρωμαίων είχε πάντως την ευκαιρία μετά το τέλος του ματς, να συναντηθεί και με τον Στέφανο Τζίμα, που επανέρχεται από τραυματισμό στην Μπράιτον και οι δυο τους αντάλλαξαν φανέλες στα αποδυτήρια.

Τη σχετική φωτογραφία ανέβασε ο Τζίμας στο instagram.

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