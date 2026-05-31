Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συνεχάρη την Παρί Σεν Ζερμέν με αιχμές για την Άρσεναλ: «Παίξατε απέναντι σε μια βαρετή ομάδα»

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έστειλε μήνυμα με... σπόντα για την Άρσεναλ στον Νασέρ Κελαϊφί
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σε ποδοσφαιρικό αγώνα / REUTERS/Russell Cheyne
Η γαλλική L’Equipe αποκάλυψε ότι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Κελαϊφί, για την κατάκτηση του Champions League, αφήνοντας αιχμές για την Άρσεναλ.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σημείωσε ότι η Άρσεναλ έπαιζε μόνο άμυνα στον τελικό του Champions League, γεγονός που έκανε πιο δύσκολο το έργο της Παρί Σεν Ζερμέν να φθάσει στον τίτλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έγραψε τα εξής: «Νασέρ, εδώ ο Άλεξ Φέργκιουσον. Μπράβο σας! Ήταν μια δύσκολη βραδιά για εσάς, αλλά παίξατε απέναντι σε μια βαρετή ομάδα που δεν έκανε τίποτα άλλο από το να αμύνεται. Απόλαυσε τις διακοπές σου, τις αξίζεις».

