Αθλητικά

Ο Μιλουτίνοφ αποχώρησε με πρόβλημα στον αντίχειρα από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού, με πάγο ο Σέρβος σέντερ στον πάγκο

Δεν επέστρεψε στην αναμέτρηση ο Μιλουτίνοφ
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ξαφνικό πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Νίκολα Μιλουτίνοφ, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού της ομάδας με το Μαρούσι, για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δέχθηκε κάποια χτυπήματα στο δεξί του χέρι και έδειχνε να πονάει στον αντίχειρα. 3 λεπτά πριν τη λήξη της 3ης περιόδου και μετά από μονομαχία με τον ΤζαΚόρεϊ Γουίλιαμς -ο οποίος κατάφερε να του κλέψει την μπάλα- ο Σέρβος σέντερ έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περνάει στο ματς τον Ντόντα Χολ.

Ο Μιλουτίνοφ δεν επέστρεψε στο παρκέ στον ημιτελικό του Allwyn Final 8, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση τον έδειξε να έχει αρχικά πάγο στο χέρι του και στη συνέχεια να είναι δεμένο με επίδεσμο.

Υπενθυμίζουμε ότι στον προημιτελικό με την ΑΕΚ χτύπησε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος προφυλάχθηκε στο ματς με το Μαρούσι, όμως αναμένεται να είναι έτοιμος για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
314
196
132
109
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo