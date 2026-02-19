Ο Μιλουτίνοφ αποχώρησε με πρόβλημα στον αντίχειρα από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού, με πάγο ο Σέρβος σέντερ στον πάγκο

Ξαφνικό πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Νίκολα Μιλουτίνοφ, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού της ομάδας με το Μαρούσι, για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δέχθηκε κάποια χτυπήματα στο δεξί του χέρι και έδειχνε να πονάει στον αντίχειρα. 3 λεπτά πριν τη λήξη της 3ης περιόδου και μετά από μονομαχία με τον ΤζαΚόρεϊ Γουίλιαμς -ο οποίος κατάφερε να του κλέψει την μπάλα- ο Σέρβος σέντερ έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περνάει στο ματς τον Ντόντα Χολ.

Ο Μιλουτίνοφ δεν επέστρεψε στο παρκέ στον ημιτελικό του Allwyn Final 8, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση τον έδειξε να έχει αρχικά πάγο στο χέρι του και στη συνέχεια να είναι δεμένο με επίδεσμο.

Υπενθυμίζουμε ότι στον προημιτελικό με την ΑΕΚ χτύπησε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος προφυλάχθηκε στο ματς με το Μαρούσι, όμως αναμένεται να είναι έτοιμος για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ.