Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης αποχαιρέτησε τη γιαγιά του: «Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας»

Με μία φωτογραφία με τη γιαγιά του είπε το δικό του αντίο ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη
Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο instagram για να αποχαιρετήσει τη γιαγιά του και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη, η οποία και πέθανε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Ολόκληρη η οικογένεια του “ισχυρού” άνδρα του Ολυμπιακού βρίσκεται σε πένθος για το χαμό της Ειρήνης Μαρινάκη και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης είπε το δικό του “αντίο” στη γιαγιά του.

“Θα σε αγαπάμε για πάντα, δεν σε ξεχνάμε ποτέ. Αναπαύσου, γιαγιά. Καλές αιώνιες θάλασσες γιαγιά μου. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, μέχρι να συναντηθούμε ξανά”, έγραψε ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης ανέβασε μάλιστα και φωτογραφία με τη γιαγιά του.

