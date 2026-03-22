Παρακολουθήσατε live τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με τη συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή, Μίλτου Τεντόγλου.
Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε στην έκτη θέση: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο μήκος ο Μπαλντέ
1.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.46μ.
2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.
3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.
4.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26
5.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.21μ.
6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.19μ.
7.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.12μ.
Κανείς δεν υπολόγιζε στον Πορτογάλο
Δεν μπορεί να βρει με τίποτα σωστά τη βαλβίδα
Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπορεί να βρει το μεγάλο άλμα που θα τον οδηγήσει στα μετάλλια
Οι Μακλέοντ και Τόμπλερ μένουν εκτός 8άδας
1.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.
2.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26
3.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.25μ
4.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.17μ.
5.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.15μ.
6.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.07μ.
Παραμένει, όμως, στην τέταρτη θέση
8.16 έκανε ο Ιταλός
Στον τελικό του μήκους, πέρα από τον νικητή του 2022 και 2024, Μίλτο Τεντόγλου, και τον νικητή του 2025, Ματία Φουρλάνι, μετέχουν ακόμη ο τρίτος της περσινής διοργάνωσης Λίαμ Άντιοκ (Αυστραλία), ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 στη Ντόχα Τάτζεϊ Γκέιλ και ο χάλκινος στο παγκόσμιο κλειστού της Γλασκώβης, Κάρι ΜακΛάουντ (Τζαμάικα)
Ο 22χρονος Βούλγαρος έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, ωστόσο αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδρασή του υπό την πίεση του φαβορί
Πρόκειται για τον άλτη με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση
Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται τρίτος μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ σε έναν τελικό όπου όλοι οι άλτες θα κάνουν τρία άλματα, οι οκτώ θα συνεχίσουν για τέσσερα άλματα και οι έξι για όλες τις προσπάθειες
Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έχει κάνει την καλύτερη χειμερινή σεζόν με τέσσερις αγώνες πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο (8,25 μ.) της καριέρας του
Ο 28χρονος είναι στην κατάσταση που του επιτρέπει να ψάξει το άλμα που θα του δώσει θέση στο βάθρο και γιατί όχι στο υψηλότερο σκαλί.
