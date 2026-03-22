Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε στην έκτη θέση: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο μήκος ο Μπαλντέ

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης δεν μπόρεσε να ανέβει στο βάθρο
Παρακολουθήσατε live τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με τη συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή, Μίλτου Τεντόγλου

21:47 | 22.03.2026

21:46 | 22.03.2026
Η εξάδα του τελικού

1.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.46μ.
2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.
3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.
4.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26
5.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.21μ.
6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.19μ.
7.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.12μ.

21:45 | 22.03.2026
Ο Μπαλντέ πήρε από το πουθενά το χρυσό μετάλλιο!

Κανείς δεν υπολόγιζε στον Πορτογάλο

21:45 | 22.03.2026
Τερματίζει δεύτερος και παίρνει το ασημένιο μετάλλιο
21:45 | 22.03.2026
Άκυρος και ο Φουρλάνι
21:41 | 22.03.2026
Άκυρος ο Σαραμπογιούκοφ, μένει στην τρίτη θέση και κατακτά για το χάλκινο μετάλλιο
21:40 | 22.03.2026
Ο Μπαλντέ σόκαρε τον Φουρλάνι, κάνοντας 8.46μ.
21:40 | 22.03.2026
Οριστικά 6ος και εκτός βάθρου ο Έλληνας πρωταθλητής
21:40 | 22.03.2026
Έκανε 8.19. Ήταν το καλύτερο του άλμα, αλλά δεν έφτανε
21:38 | 22.03.2026
Ο Έλληνας πρωταθλητής έμεινε και πάλι χαμηλά
21:38 | 22.03.2026
Τελευταία προσπάθεια για τον Τεντόγλου
21:36 | 22.03.2026
Άκυρος ο Σαραμπογιούκοφ
21:36 | 22.03.2026
Πρώτος ο Φουρλάνι με 8.39μ.!
21:35 | 22.03.2026
Θα έχει μια τελευταία ευκαιρία ο Τεντόγλου
21:35 | 22.03.2026
Είναι 6ος πλέον ο Τεντόγλου
21:35 | 22.03.2026
Ο Τζερέμια Ντέιβις με 8.21μ περνάει 4ος
21:34 | 22.03.2026
Στα 8.12 ο Τεντόγλου στο 5ο άλμα του

Δεν μπορεί να βρει με τίποτα σωστά τη βαλβίδα

21:26 | 22.03.2026
Οι 8 που θα συνεχίσουν στο 5ο άλμα
1.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.
2.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26
3.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.25μ
4.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.17μ.
5.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.15μ.
6.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.12μ.
7.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.09μ.
8.Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 8.04μ.
21:24 | 22.03.2026
Στα 8 μέτρα το τέταρτο άλμα του Τεντόγλου. Παραμένει 5ος!

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπορεί να βρει το μεγάλο άλμα που θα τον οδηγήσει στα μετάλλια

21:24 | 22.03.2026

Οι Μακλέοντ και Τόμπλερ μένουν εκτός 8άδας

 
 

21:09 | 22.03.2026
Οι 10 που θα συνεχίσουν στο 4ο άλμα
1.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.
2.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26
3.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.25μ
4.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.17μ.
5.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.15μ.
6.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.09μ.
7.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.07μ. 
8.Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 8.04μ.
9.Κάρεϊ Μακλέοντ (Τζαμάικα) 7.98μ.
10.Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 7.94μ.
21:09 | 22.03.2026
Το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου
21:01 | 22.03.2026
Ο Σαραμπογιούκοφ στα 8.30μ. στο 3ο άλμα του
20:58 | 22.03.2026
8.06 έκανε ο Τεντόγλου στο τρίτο του άλμα
20:52 | 22.03.2026
Ο 10ς Αντοκ ξεκινάει την 3η προσπάθεια
20:52 | 22.03.2026
Η νέα κατάταξη στην κορυφή

1.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.
2.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26
3.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.25μ
4.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.17μ.
5.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.15μ.
6.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.07μ. 

20:52 | 22.03.2026
Νέα δεδομένα ο Κουβανός, Τζόρτζε Χοντελίν με 8.26μ. περνά στη 2η θέση
20:46 | 22.03.2026
Το φοβερό άλμα του Σαραμπογιούκοφ
20:42 | 22.03.2026
Το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου
20:40 | 22.03.2026
Ο Σαραμπογιούκοφ έκανε 8.31μ.! Τρομερός ο Βούλγαρος, περνάει στην πρώτη θέση και πάλι
20:40 | 22.03.2026
Στα 8.15 το δεύτερο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου

Παραμένει, όμως, στην τέταρτη θέση

20:30 | 22.03.2026
Ο Φουρλάνι περνάει πρώτος με άλμα στα 8,25μ
20:29 | 22.03.2026
Τέταρτος είναι αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου
20:23 | 22.03.2026
Το κορυφαίο άλμα μέχρι στιγμής από τον Σαραμπογιούκοφ
20:23 | 22.03.2026
Στα 8,17μ. μετριέται το άλμα του Μπαλντέ και περνάει δεύτερος
20:20 | 22.03.2026
Το πρώτο άλμα του Τεντόγλου
20:19 | 22.03.2026
Ο Γκέιλ έκανε 8.07 και βρέθηκε λίγο πίσω από τον Τεντόγλου
20:17 | 22.03.2026
8.22 ο Σαραμπογιούκοφ που είναι το μεγάλο φαβορί του αγώνα
20:15 | 22.03.2026
8.09 ο Έλληνας πρωταθλητής
20:15 | 22.03.2026
Η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου
20:15 | 22.03.2026
Ο Αυστραλός Άντκοκ έκανε μόλις 7.89
20:14 | 22.03.2026
Ξεκινάει ο Φουρλάνι

8.16 έκανε ο Ιταλός

20:13 | 22.03.2026

Στον τελικό του μήκους, πέρα από τον νικητή του 2022 και 2024, Μίλτο Τεντόγλου, και τον νικητή του 2025, Ματία Φουρλάνι, μετέχουν ακόμη ο τρίτος της περσινής διοργάνωσης Λίαμ Άντιοκ (Αυστραλία), ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 στη Ντόχα Τάτζεϊ Γκέιλ και ο χάλκινος στο παγκόσμιο κλειστού της Γλασκώβης, Κάρι ΜακΛάουντ (Τζαμάικα)

20:12 | 22.03.2026
 Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ κατεβαίνει με την κορυφαία επίδοση

Ο 22χρονος Βούλγαρος έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, ωστόσο αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδρασή του υπό την πίεση του φαβορί

20:11 | 22.03.2026
Ο Ματία Φουρλάνι είναι ο νικητής τόσο στο Παγκόσμιο ανοιχτού στο Τόκιο όσο και του κλειστού στη Ναντζίνγκ και με 8,39 μ.

Πρόκειται για τον άλτη με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση

20:11 | 22.03.2026
Ο Τεντόγλου από το 2018 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 13 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις εκ των οποίων τα 12 χρυσά και το ένα ασημένιο
20:11 | 22.03.2026
Παρουσιάζονται οι αθλητές

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται τρίτος μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ σε έναν τελικό όπου όλοι οι άλτες θα κάνουν τρία άλματα, οι οκτώ θα συνεχίσουν για τέσσερα άλματα και οι έξι για όλες τις προσπάθειες

20:11 | 22.03.2026

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έχει κάνει την καλύτερη χειμερινή σεζόν με τέσσερις αγώνες πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο (8,25 μ.) της καριέρας του

20:10 | 22.03.2026
Ο Τεντόγλου έχει κάνει φέτος 8,27 μ., που είναι η τέταρτη επίδοση ανάμεσα στους 17 άλτες που θα πάρουν μέρος στον τελικό του μήκους

Ο 28χρονος είναι στην κατάσταση που του επιτρέπει να ψάξει το άλμα που θα του δώσει θέση στο βάθρο και γιατί όχι στο υψηλότερο σκαλί.

20:09 | 22.03.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου

