«Ο Μίχαελ Σουμάχερ δεν είναι πια κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο» ισχυρίζεται η Daily Mail

Η πληροφόρηση για την υγεία του Μίχαελ Σουμάχερ, μετά το ατύχημα που είχε τον Δεκέμβριο του 2013 -κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις- εξακολουθεί να βγαίνει με το σταγονόμετρο. Η σύζυγός του Κορίνα και η στενή οικογένειά του θρύλου της Formula 1, έχουν περιορίσει την ενημέρωση, γύρω από την κατάσταση του Γερμανού αλλά και την καθημερινότητά του.

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της βρετανικής Daily Mail, ο Μίχαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος. Ο θρύλος της Formula 1 φέρεται να μετακινείται μέσα στο σπίτι με αναπηρικό αμαξίδιο, με βοήθεια από νοσοκόμες και φυσιοθεραπευτές και να έχει στοιχειώδη αντίληψη των όσων συμβαίνουν γύρω του.

Επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια δεν υπάρχει, με την εκπρόσωπο του Μίχαελ Σουμάχερ, Σαμπίνε Κεμ, να τονίζει ότι “η ιδιωτικότητα είναι το παν”. Όπως αναφέρεται, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.

Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν υπήρξαν διαψεύσεις και νομικές ενέργειες για δημοσιεύματα σχετικά με την υγεία του Μίχαελ Σουμάχερ. Κατά καιρούς, έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλά “σενάρια’ για την κατάσταση της υγείας του. Φήμες αναφέρουν ότι ο Γερμανός ενδέχεται να πάσχει από σύνδρομο εγκλεισμού (locked-in syndrome), δηλαδή να καταλαβαίνει το περιβάλλον του αλλά να μην μπορεί να επικοινωνήσει εκτός από κινήσεις των ματιών.

Μια πηγή στην Daily Mail ανέφερε: “Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνει τα πάντα, επειδή δεν μπορεί να τα πει σε κανέναν. Υπάρχει η αίσθηση ότι καταλαβαίνει κάποια πράγματα γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι τα πάντα”.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η οικογένεια Σουμάχερ συνεχίζει να προστατεύει την ιδιωτικότητά της, την ώρα που το σύνθημα “Keep Fighting Michael” παραμένει στα χείλη των θαυμαστών του θρύλου της F1 ανά τον κόσμο.